В Ленобласти за год спрос на коттеджи вырос на 42%

За январь – ноябрь текущего года спрос на коттеджи в Ленобласти вырос на 42%. Об этом заявили аналитики компании DSK group company.

В ноябре число запросов на покупку загородной недвижимости по сравнению с октябрем сократилось на 5,5%. Пик запросов пришелся на май. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года спрос со стороны покупателей в последний месяц осени вырос на 53,23%.

В компании добавили, что покупатели готовы рассматривать загородную недвижимость для постоянного проживания на расстоянии до 60 км от кольцевой автодороги.