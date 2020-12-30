Перед судом предстанут экс-замдиректора РЭА и собственник угольного разреза по делу о взяточничестве

В Кузбассе перед судом предстанут бывший заместитель гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго РФ, 58-летний собственник угольного холдинга и 53-летний гендиректор угольного предприятия. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на дачу взятки в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и мошенничестве, сообщает следственное управление СКР по Кузбассу.

Как считает следствие, в 2015 году заместитель гендиректора РЭА предложил знакомому собственнику угольного кузбасского холдинга помощь в якобы оказании влияния на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России. Владелец предприятия поручил гендиректору организации перевести чиновнику деньги для передачи взятки должностному лицу департамента. Следователи сообщают, что за три месяца на счет чиновника было переведено 3,9 млн руб. и передано лично 2 млн руб.

Ранее «Ъ» сообщал, что в октябре 2020 года бывший замгенерального директора РЭА Игорь Кожуховский в рамках уголовного дела признал обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После этого он был этапирован в Кемерово и помещен под арест на два месяца. Игорь Кожуховский предложил помощь собственнику АО «Топпром» Николаю Королеву. Речь шла о получении квот на поставку угля на Украину. После этого Николай Королев дал указание генеральному директору «Топпрома» Владимиру Честнейшину перевести обвиняемому денежные средства.

«Со следствием обвиняемые сотрудничают, вину признают частично, признают только электронный перевод денег. По ходатайству следователя судом 64-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщает следственное управление.

Оксана Павлова