В Астраханской области задержали совершавшую кражи мошенницу под видом медработника

В Астраханской области оперативники уголовного розыска ОМВД по Харабалинскому району задержали злоумышленницу, которая под видом медработника крала деньги у пенсионеров. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Как уточнили в управлении, 35-летняя жительница Брянской области, придя домой к пенсионерке, представилась медработником, осуществляющим обход домовладений с целью выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ходе визита женщина расспросила хозяйку о самочувствии, замерила артериальное давление, померила температуру и, взяв за свои услуги 1 тыс. руб., ушла. Вскоре пенсионерка обнаружила пропажу 57 тыс. руб. Подобным же образом злоумышленница якобы похитила 160 тыс. руб. у пенсионерки, проживающей в Икрянинском районе области.

Полицией проводится проверка на причастность задержанной к другим подобным кражам.

Мария Шахрай