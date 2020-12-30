Контрольно-счетная палата Башкирии в 2020 году нашла нарушения на 50,6 млрд рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Башкирии по итогам работы в текущем году выявила нарушений на 50,6 млрд руб. По фактам незаконного использования бюджетных средств в правоохранительные органы направлено 124 материала, на основании которых органы предварительного следствия возбудили 32 уголовных дела, сообщается в отчете КСП.

Большая часть выявленных нарушений в размере 30 млрд руб. касалась формирования и исполнения бюджетов, 6,2 млрд руб. — это нарушения в сфере управления и распоряжения имуществом, еще 5,4 млрд руб. — неэффективное использование средств, около 3 млрд руб. — нарушения ведения бухгалтерского учета, 2,5 млрд руб. — нарушения при закупках.

КСП внесла в республиканские госорганы и органы местного самоуправления 38 представлений и одно предписание. В результате к дисциплинарной ответственности привлечены 98 должностных лиц, 16 человек уволены. За нарушения в финансово-бюджетной сфере и сфере управления имуществом к административной ответственности по 11 протоколам привлечены семь юрлиц и четыре должностных.

Влада Шипилова