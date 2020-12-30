В Ростове определены места для запуска фейерверков

Администрация Ростова определила площадки для запуска фейерверков в Ростовев новогодние праздники. Об этом сообщается на сайте администрации.

Во избежание травматизма, нарушения общественного порядка и уничтожения имущества, были определены единые места для использования пиротехники 1–3 классов опасности. В Октябрьском районе такими площадками являются парк 70-летия Победы и Парк Корнея Чуковского, в Ворошиловском — бул. Комарова, 28/5, площадь перед администрацией, в Железнодорожном районе — Рабочая площадь, в Советском районе — пр. Коммунистический, 24, площадь перед администрацией, в Первомайском районе — Площадь Мира, в Пролетарском районе — Театральная площадь. Отмечается, что в Кировском и Ленинском районах места для запуска фейерверков не определены.

Наталья Шинкарева