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В ХМАО многодетные семьи смогут получить 600 тысяч рублей для погашения ипотеки

Семьи Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с двумя детьми смогут претендовать на выплату 600 тыс. руб. для погашения ипотеки, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона. Соответствующее постановление приняло правительство Югры.

Согласно документу, мера поддержки доступна семьям, дети в которых родились в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. По данным департамента, такой выплатой смогут воспользоваться около 1,8 тыс. семей в ХМАО.

Сейчас многодетным семьям Югры, в которых третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, на погашение ипотечного кредита выделяется 450 тыс. руб. из федерального бюджета.

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