За сутки в Башкирии от COVID-19 умерли три человека

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 169 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает министерство здравоохранения республики. Всего с начала пандемии выявлено 18 897 пациентов с COVID-19.

В стационарах лечатся 826 человек, из них в тяжелом состоянии — 70, на аппаратах ИВЛ — 11. На амбулаторном лечении находятся 3044 пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано три случая смерти от COVID-19, общее количество умерших достигло 138. За сутки зарегистрировано 356 пациентов с внебольничной пневмонией.

Майя Иванова