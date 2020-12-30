Журналисты пожаловались на недопуск на пресс-конференцию главы Башкирии

Редакция портала «Проуфу» сообщила, что не смогла аккредитоваться на прошедшую вчера пресс-конференцию главы Башкирии Радия Хабирова. Издатель портала Рауфа Рахимова написала в Facebook, что редакция направляла запрос в администрацию главы с просьбой аккредитовать своего журналиста Рамиля Рахматова, но не получила подтверждения.

Рамиль Рахматов пояснил "Ъ-Уфа", что его обещали аккредитовать «если будут свободные места», но за несколько часов до пресс-конференции пресс-служба главы перестала отвечать на его сообщения. По мнению господина Рахматова, причина недопуска в «давлении на "Проуфу", которое началось осенью» после того, как издание написало ряд статей о критическом состоянии здоровья сити-менеджера Уфы Ульфата Мустафина, который скончался 29 октября. «После этого пресс-служба главы Башкирии сообщила нам, что на встречи с участием Радия Хабирова нас звать больше не будут, а на наше СМИ начали подавать многочисленные иски», — сказал господин Рахматов.

Пресс-секретарь Радия Хабирова Диана Ихсанова сообщила "Ъ-Уфа", что «Проуфу» было отказано в аккредитации из-за формата пресс-конференции, который предполагал ограниченное количество участников. Намеренной дискриминации, по словам пресс-секретаря, не было. «Мы бы физически не смогли пригласить в зал всех, тем более у нас сейчас такая эпидемиологическая ситуация»,— сказала госпожа Ихсанова. По ее словам, в пресс-конференции приняли участие «чуть больше 30 журналистов». Большинство из них подавали заявки на аккредитацию, некоторых «известных журналистов и редакторов» приглашала сама администрация главы.

На пресс-конференцию также не смог попасть обозреватель портала «Правда ПФО» Андрей Иванов. Господин Иванов сообщил "Ъ-Уфа", что ему также было отказано в аккредитации по причине нехватки мест в зале.

Дарья Кучеренко