В Самаре ограничат движение транспорта рядом с пл. Куйбышева

В Самаре с 20:00 (MSK+1) 31 декабря 2020 года до 06:00 1 января 2021 года временно ограничат движение транспорта в районе площади им. В.В. Куйбышева, сообщает городская администрация.

Запрещено будет двигаться по ул. Чапаевской от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе и на площади Куйбышева.

Автобусы маршрутов №№ 24, 92, 297 начнут работать по временной скорректированной схеме:

№ 24 проследует по ул. Молодогвардейской – ул. Вилоновской – ул. Галактионовской – ул. Красноармейской – ул. Куйбышева;

№ 92 — по ул. Молодогвардейской – ул. Вилоновской – ул. Галактионовской – ул. Красноармейской - ул. Фрунзе – ул. Льва Толстого - ул. Куйбышева;

№ 297 — по ул. Самарской – ул. Красноармейской – ул. Куйбышева.

Сабрина Самедова