В Ярославских магазинах заморозили цены на сахар и масло

Торговые сети, представленные в Ярославской области, присоединились к соглашению, подписанному Минсельхозом и Минпромторгом России с крупнейшими торговыми сетями и производителями продовольственных товаров страны, сообщили в региональном департаменте АПК и потребительского рынка. В сообщении отмечается. что по данному соглашению предельная розничная цена за 1 кг сахара не должна превышать 46 руб. а стоимость 1 л. подсолнечного масла – 110 руб.

По словам заместителя директора департамента Валентины Шишиной, в Ярославской области к соглашению присоединились не только торговые сети, но и небольшие магазины «у дома», а также предприятия потребкооперации региона.

«Все подписавшиеся представляют около 40% розничного рынка продовольствия области. Контроль за соблюдением условий, прописанных в документе, возложен на налоговые органы и антимонопольную службу»,— отметила госпожа Шишина.

В департаменте отметили, что в регионе еженедельно проводится мониторинг цен на основные продукты питания и их складские запасы. На сегодняшний день ситуацию на потребительском рынке в Ярославской области признали стабильной – минимальная цена на сахар и масло - 45,9 руб. и 85 руб., соответственно.

Также в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2021 года осуществляется софинансирование федеральной субсидии на поддержку мукомолов и хлебопекарных предприятий, что позволяет сдерживать стоимость на хлеб.

«Производителям муки из регионального бюджета будут выделять средства на возмещение части затрат на закупку продовольственной пшеницы, предприятиям хлебопекарной промышленности – на возмещение части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий»,— пояснили в департаменте.

Екатерина Руденко