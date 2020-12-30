Александр Пилипенко покидает пост главы орловского департамента информационных технологий

Руководитель департамента информационных технологий Орловской области Александр Пилипенко покидает пост. Об этом “Ъ-Ченоземье” рассказали в пресс-службе облправительства. Господин Пилипенко возглавил департамент в марте 2019 года. На этом посту он сменил Юрия Урсу, который перешел в Минкомсвязи РФ.

В пресс-службе уточнили, что Александр Пилипенко решил уйти по собственному желанию. «Кандидатура нового главы еще не называлась», — добавили в пресс-службе.

До облправительства господин Пилипенко работал системным администратором, инженером-конструктором по автоматизации, руководил коммерческим предприятие и имел опыт работы на производстве». Также он преподавал в Орловском госуниверситете. Является сыном экс-ректора ОГУ, ныне депутата Госдумы от региона Ольги Пилипенко.

Александр Прытков