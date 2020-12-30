В Ростовской области три предприятия получили кредиты на сумму 55 млн рублей

Региональный фонд развития промышленности Ростовской области выдал четыре кредита предприятиям на сумму 55 млн руб. на приобретение оборудования, сырья для увеличения производства. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона.
Компания ООО «АТФ Групп», которая занимается пошивом одежды с нанесением изображений, получило заем в 15 млн руб. под 4% годовых на закупку сырья, материалов и оборудования. Кредит в размере 20 млн руб. на увеличение объемов производства получила компания «Ю-Мет», осуществляющая производство легких металлоконструкций. ООО «Завод Конорд», которая обслуживает газовые, твердотопливные и универсальные котлы, получило заем в 20 млн руб. Отмечается, что за 2020 год фонд выдал кредиты 18 компаниям региона.
Напомним, в середине декабря фонд развития промышленности Ростовской области выдал заводу по производству подшипников «10-ГПЗ» заем на 20 млн рублей под 4% годовых сроком на два года.