Краевой минтранс пополнили чиновники пермской мэрии

Сегодня к исполнению обязанностей приступил новый директор ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Сергей Вешняков, пришедший в учреждение с поста первого замглавы администрации Ленинского района. Он сменил Сергея Сабурова, члена команды экс-министра транспорта края Николая Уханова.

На прошлой неделе новым заместителем— начальником управления дорожного хозяйства стал Павел Румянцев, прежде – замначальника управления внешнего благоустройства администрации Перми. Ранее пост занимал Михаил Кириллов, также член команды господина Уханова.

Оба вновь назначенных чиновника входят в команду замглавы администрации Перми Анатолия Дашкевича.

В министерстве транспорта кадровые изменения комментировать не стали.

Напомним, в середине ноября в региональном минтрансе сменилось руководство. Возглавлявший министерство с 2017 года Николай Уханов покинул пост. Его место занял бывший учредитель ООО «ДСТ-Пермь», замдиректора ГК «Пермавтодор» Андрей Алякринский.