Жители алтайского села, рассказавшие об отсутствии воды экс-премьеру РФ, получили ее через год

Горячее водоснабжение восстановили жителям села Санниково в Алтайском крае. Часть из них жили без горячей воды на протяжении последних четырех лет, а в 2019 году сообщили о ситуации бывшему премьеру Дмитрию Медведеву во время его рабочей поездки.

По словам одной из жительниц, воды не было в трех домах, где проживает около 140 семей. Люди покупали водонагреватели, однако они перегорали из-за проблем с проводкой. Господин Медведев пообещал разобраться в проблеме.

«Проведение работ стало возможным благодаря поддержке правительства края, так как соответствующие судебные решения о восстановлении горячего водоснабжения сельчан районной администрацией не исполнялись»,— говорится на сайте регионального министерства, строительства и ЖКХ.

По данным ведомства, в 2020 года из краевого бюджета на эти цели выделили около 16 млн руб. В центральной котельной установили новый газовый котел и теплообменник, восстановили внутрипоселковую сеть горячего водоснабжения. В 2021 году власти намерены продолжить работы.

Артем Шпек