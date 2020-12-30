В свердловских школах откроют дополнительные медицинские классы

Власти Свердловской области планируют открыть в школах региона дополнительные классы медицинского образования. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков в интервью информационному порталу Свердловской области. Предполагается, что медицинские классы откроются в рамках «Года медицинского работника».

По словам господина Крекова, открытие дополнительных медицинских классов направлено на повышение престижа профессии. «Речь идет о дополнительном открытии медицинских классов в школах, что в конечном счете скажется на поступлении в медицинский вуз. Помимо минздрава к этому процессу будут подключены другие министерства, в частности, министерство образования и молодежной политики»,— пояснил заместитель губернатора.

Напомним, ранее губернатор Евгений Куйвашев объявил 2021 год «Годом медицинского работника». Помимо этого, по словам господина Куйвашева, в ближайшие четыре года на реорганизацию региональной системы здравоохранения будет выделено 72,4 млрд руб. В частности, до 2025 года на модернизацию первичного звена здравоохранения региона планируют потратить более 17,4 млрд руб.

Михаил Мананников