«Виктор Гончаренко подбирает себе новых помощников»

Новых изменений в тренерском штабе ЦСКА в ближайшее время не планируется. Об этом заявил президент футбольного клуба Евгений Гинер. Накануне стало известно, что ЦСКА не продлил контракт с помощниками главного тренера Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

О конфликте между главным тренером Виктором Гончаренко и его помощниками говорили давно. По слухам, Овчинников и Онопко не разделяли идей своего непосредственного начальника, особенно это касается бывшего вратаря «Локомотива». В определенный момент это стало заметно всем. Например, после матча с «Химками» 6 декабря Сергей Овчинников открыто критиковал Гончаренко, и это вызвало тогда достаточно бурную реакцию фанатского актива клуба. На одном из YouTube-каналов о ЦСКА Овчинникова просто открыто оскорбляли.

Но, несмотря на все это, говорить о каком-то по-настоящему серьезном конфликте внутри тренерского штаба ЦСКА все же не стоит, уверен главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян: «Если бы был открытый конфликт, наверное, все же немного другая была бы реакция и другое состояние в этой истории с ЦСКА. Понятно, что были какие-то вопросы, какие-то задачи у тренерского штаба, которые, видимо, не решались. Но, на мой взгляд, для ЦСКА это не трагедия. ЦСКА — команда, которая максимально пытается информацию держать в себе, и даже самые сложные конфликты в клубе разрешались, и в любой ситуации ЦСКА старался действовать максимально прагматично».

Прагматично руководство ЦСКА поступило и в этот раз. Овчинникова и Онопко аккуратно попросили на выход, не продлив с ними контракт, после чего президент клуба Евгений Гинер философски заметил, что это жизнь. А фактически уволенные тренеры просто поблагодарили клуб за сотрудничество, хотя Онопко отработал с красно-синими 11 лет, а Овчинников — шесть. Таким образом, руководство ЦСКА показало, что никаких конфронтаций в клубе не допустит и поддерживает главного тренера, считает футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Для творца, а главный тренер — это творец, очень важен комфортный климат и те помощники, с которыми ему удобно работать. Менеджмент, который принимает решения о том, кто будет помогать, конечно, всегда пойдут ему навстречу. ЦСКА всегда славился тем, что там семейная обстановка, и в коллективе все в порядке. Пришло время что-то сменить, поэтому не думаю, что можно говорить о том, что ситуация направлена на развал какой-то непонятный. Главный тренер остается, значит, все в порядке».

Сейчас Гончаренко подбирает себе новых помощников и по понятным причинам делает это в белорусских клубах. Только вот контракт Виктора Михайловича рассчитан до конца текущего чемпионата, и если ЦСКА в 2021 году вновь останется без Лиги чемпионов, то не исключено, что нынешнему главному тренеру армейцев придется самому искать работу.