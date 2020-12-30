Обвиняемые в обмане дольщиков на 1 млрд руб. саратовцы предстанут перед судом

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело застройщика Алексея Абасова и его бывшей супруги Галины Черновой, которые обвиняются в мошенничестве в сфере долевого строительства и других преступлениях. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РФ.

Генпрокуратура уточняет, что дело возбуждено в отношении 12 жителей Саратова, которые, в зависимости от роли каждого, обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств дольщиков в особо крупном размере), чч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов).

По версии следствия, сообщество было создано и функционировало в период с 2011 по 2013 год. Супруги учредили ряд юридических лиц, которым отводились роли застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов, генеральных подрядчиков, поставщиков и контрагентов, сформировали штат работников, которых обеспечили офисными помещениями и материально-технической базой, после чего в средствах массовой информации была размещена реклама о продаже квартир в строящихся домах на арендованных или собственных земельных участках по ценам ниже среднерыночных, сообщает генпрокуратура. Для придания видимости выполнения обязательств были получили разрешения на строительство и осуществили ряд подготовительных и строительно-монтажных работ на части объектов, после чего деятельность прекратили под предлогом объективных экономических трудностей, полагает следствие.

От 840 физических и юридических лиц были получены денежные средства на общую сумму свыше 1 млрд руб., которые, как предполагают следственные органы, участники сообщества похитили.

Марина Ковалева