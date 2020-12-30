Два эфиопских чиновника покинут посольство Италии в Аддис-Абебе, где скрывались почти 30 лет

Двое бывших эфиопских чиновников, занимавших высокие посты в период правления Менгисту Хайле Мариама, вскоре покинут территорию посольства Италии в Аддис-Абебе, где провели, скрываясь от судебного преследования, почти 30 лет. Об этом сообщает The Times. На прошлой неделе эфиопский суд смягчил их приговоры, вынесенные в 1991 году после свержения просоветского режима Менгисту Хайле Мариама. Теперь им не грозит в Эфиопии смертная казнь за соучастие в преступлениях режима, и в настоящее время они ведут переговоры с правительством страны о возможности помилования.

Все эти годы Берхану Байе, бывший министр иностранных дел Эфиопии, и Аддис Тедла, бывший начальник генерального штаба, прожили в небольшом бунгало, расположенном на обширной территории итальянского посольства. По словам итальянских дипломатов, они много времени проводили за чтением, просмотром телепередач, много гуляли в саду посольства. Все их расходы, включая еду, покупку одежды и оплату услуг домработницы, оплачивали родственники. Вместе с ними в 1991 году нашли защиту в посольстве еще несколько членов правительства периода военной диктатуры. Однако эти двое — последние из тех, кто дожил до смягчения приговора. Один из этой группы покончил с собой, другой скончался от травмы головы, несколько человек сдались эфиопским властям и были отправлены в тюрьмы. А 82-летний Берхану Байе и 74-летний Аддис Тедла надеются получить помилование и перебраться к своим родным, которые сейчас живут в Канаде и США. При этом, как отмечают итальянские дипломаты, эти двое за все прошедшие годы так и не изменили своих идеологических убеждений и остаются марксистами.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо приветствовал решение нынешних властей Эфиопии смягчить приговор этим людям. Министр пояснил, что Италия предоставила им убежище исключительно из гуманитарных соображений и чтобы защитить их от возможной казни.

Алена Миклашевская