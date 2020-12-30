В Краснодаре супруги-застройщики осуждены за обман пайщиков ЖСК «Оазис»

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание учредителю ООО «Объединенная дирекция строящихся объектов» Александру Исакову и его жене Людмиле Исаковой, занимавшей должность директора компании, определение коллегии по уголовным делам размещено на сайте суда. Условное наказание Александру Исакову заменено на реальное на срок три года, условный срок его супруге увеличен с двух с половиной до трех лет.

Как следует из приговора, Александр и Людмила Исаковы, взяв на себя обязательства застройщика, систематически совершали хищение денежных средств пайщиков ЖСК «Оазис», а затем с целью сокрытия преступления фальсифицировали отчетные документы. Ущерб, причиненный преступлением, превысил 16 млн руб., жилые объекты ЖСК «Оазис» до сих пор не построены. Потерпевшими признаны 83 человека. Суд признал супругов Исаковых виновными в совершении особо крупной растраты (ч.4 ст. 160 УК РФ). Александр Исаков был взят под стражу в зале краевого суда после оглашения апелляционного определения.

Анна Перова, Краснодар