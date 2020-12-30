На благоустройство 19 городов Волгоградской области направят 700 млн рублей

В Волгоградской области 19 городов получат в 2021 году федеральные и региональные субсидии в размере 700 млн руб. на реализацию важных для жителей проектов благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

По информации регионального комитета ЖКХ, господдержку в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предоставят Волгограду, Волжскому, Камышину, Михайловке, Фролово, Урюпинску, Дубовке, Жирновску, Калачу-на-Дону, Котельниково, Котово, Ленинску, Николаевску, Новоаннинску, Палласовке, Серафимовичу, Суровикино, Краснослободску, Петров Валу.

Финансовые средства предусмотрели на создание новых 70 общественных и приведение в порядок 12 дворовых территорий.

Мария Шахрай