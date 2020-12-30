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Мел Гибсон родился 3 января 1956 года в городе Пикскилле, штат Нью-Йорк, США. Он был шестым из одиннадцати детей в католической семье выходцев из Ирландии. Получил актерское образование в Австралии, там же пробовал себя в театре. Впервые появился на киноэкране еще студентом в 1977 году в драме «‎Жаркое лето». Известность Гибсону принес уже второй фильм с его участием — фантастический триллер «‎Безумный Макс» (1979, кадр на фото)

Фото: AFP

«Играть — значит лгать»

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3 января исполняется 65 лет голливудскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону. Его карьера от ролей в «Безумном Максе» и «Смертельном оружии» до авторства «Страстей Христовых» и «Апокалипсиса»— в фотогалерее “Ъ”.


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