«Играть — значит лгать»

3 января исполняется 65 лет голливудскому актеру и режиссеру Мелу Гибсону. Его карьера от ролей в «Безумном Максе» и «Смертельном оружии» до авторства «Страстей Христовых» и «Апокалипсиса»— в фотогалерее “Ъ”.