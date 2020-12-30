Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько выросла стоимость элитного жилья в Москве за год.

Совокупная стоимость 100 самых дорогих ультрапремиальных квартир, выведенных в продажу, в Москве составляет $1 млрд. Это лоты как на первичном, так и на вторичном рынках. Стоимость квадратного метра в них превышает $33 тыс. — это около 2,5 млн руб. В сравнении с прошлым годом средний бюджет квартиры в долларовом эквиваленте вырос на 2%, в рублевом — на 20%, посчитали эксперты компании Savills. Толька за последние три месяца было реализовано пять таких квартир, преимущественно расположенных в проектах на Остоженке и на Патриарших прудах. Их общая стоимость — более $50 млн.

По итогам последнего квартала этого года Остоженка заняла первое место по объему предложения ультрапремиальных квартир и апартаментов. В продаже представлено 27 лотов. На втором месте Патриаршие пруды, здесь продается 20 объектов. 15 объектов в рассматриваемом рейтинге расположено в Тверском районе. Стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья, без учета особняков, составляет около $85 млн, то есть более 6 млрд руб. Нижняя граница бюджета в сегменте — апартаменты стоимостью почти 137 млн руб. Диапазон площадей ультрапремиальных квартир весьма широк — от 68 до 1135 кв. м, однако наибольшую долю занимают лоты менее 200 кв. м. При этом каждый пятый лот является пентхаусом.