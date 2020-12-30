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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ   |  купить фото

В Ульяновской области школьникам сохранят бесплатный проезд на электротранспорте

О сохранении транспортных льгот для школьников в среду, 30 декабря, сообщил в Instagram губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, находящийся на лечении от COVID-19 в центральной городской клинической больнице Ульяновска.

«Друзья! Провел удаленно небольшое совещание с главой города Ульяновска. Принято решение, что на зимних каникулах для ульяновских школьников сохранится бесплатный проезд в электротранспорте. Кроме того, мы продлеваем эту льготу на первое полугодие 2021 года – с 1 января по 1 июня включительно школьникам будет предоставлено право бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах»,– написал Сергей Морозов.

Андрей Васильев, Ульяновск


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