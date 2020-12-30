04 января, понедельник
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

новости компаний

Власти Омской области отказались от повышения взносов на капремонт

Правительство Омской области приняло решение не повышать минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ранее предлагалось увеличение с 6,7 до 9,78 руб. (+ 46%). Глава минэнергетики и ЖКХ региона Антон Гаак пояснил, что необходимость повышения связана с «большим дефицитом средств, необходимых для выполнения программы ремонта». Дебиторская задолженность составляет около 1 млрд. руб.

По данным облправительства, дефицит фонда капремонта составляет 1,6 млрд руб., а тариф не поднимался с 2013 года.

Губернатор Александр Бурков поручил минэнергетики и фонду капремонта региона устранить дефицит путем взыскания задолженности и привлечения кредитных ресурсов. «Нужно учитывать, в каком положении наши граждане. Мы находимся в условиях пандемии. Рост на 46% недопустим»,— сказал он.

Оксана Павлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

интервью

Новости компаний

Профиль пользователя