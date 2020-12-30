Власти Омской области отказались от повышения взносов на капремонт

Правительство Омской области приняло решение не повышать минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Ранее предлагалось увеличение с 6,7 до 9,78 руб. (+ 46%). Глава минэнергетики и ЖКХ региона Антон Гаак пояснил, что необходимость повышения связана с «большим дефицитом средств, необходимых для выполнения программы ремонта». Дебиторская задолженность составляет около 1 млрд. руб.

По данным облправительства, дефицит фонда капремонта составляет 1,6 млрд руб., а тариф не поднимался с 2013 года.

Губернатор Александр Бурков поручил минэнергетики и фонду капремонта региона устранить дефицит путем взыскания задолженности и привлечения кредитных ресурсов. «Нужно учитывать, в каком положении наши граждане. Мы находимся в условиях пандемии. Рост на 46% недопустим»,— сказал он.

Оксана Павлова