Петербург лидирует по росту преступности в России

В 50 российских регионах за январь – ноябрь 2020 года увеличился уровень преступности. Об этом сообщается в отчете Генпрокуратуры РФ. Согласно данным ведомства, Петербург лидирует по приросту выявленных правонарушений.

В городе за 11 месяцев было совершено на 12,2 тыс. преступлений больше, чем за аналогичный период 2019 года. В Москве число правонарушений увеличилось на 4,9 тыс., в Новосибирской области — на 4 тыс.

Снижение преступности отмечается в Северной Осетии, Воронежской и Тюменской областях.

Общий уровень преступности в стране снизился с 1310 до 1288 в расчете на 100 тыс. населения. При этом преступления стали более тяжкими.

Наибольший удельный вес тяжких преступлений отмечается в Петербурге — 39,8 %( 23,2 тыс.), а в Ленинградской области он составляет 36,7 %, (9,3 тыс.) .