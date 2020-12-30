В состав Саратова могут войти еще две территории

Обсуждается возможное вхождение в состав муниципального образования «Город Саратов» еще двух территорий. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев по итогам визита в Синеньское и Рыбушанское МО.

Мэр и его коллеги разъяснили руководителям муниципалитетов и депутатам процедуру вхождения, те интересовались перспективами и возможностями. К вопросу решено вернуться после новогодних праздников.

С 1 января в состав Саратова войдут по итогам процедур публичных слушаний Багаевское МО и Красный Текстильщик.

Марина Ковалева