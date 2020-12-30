В Ростовской области выявили 385 случаев COVID-19 за сутки

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Ростовской области составил 385 человек, сообщает пресс-служба губернатора. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ростове — 158. В Азовском районе выявлено 15 новых случаев, в Батайске и Красносулинском районе — по 12, в Каменске-Шахтинском и Новочеркасске — по 11, в Таганроге — 10. По девять случаев зафиксировано в Волгодонске, Шахтах и Сальском районе, в Верхнедонском, Кашарском, Морозовском, Неклиновском и Чертковском районах — по восемь, по семь — в Новошахтинске, Обливском и Цимлянском районах, по шесть — в Константиновском, Мясниковском, Пролетарском и Тацинском районах, по пять — в Белокалитвинском, Волгодонском, Каменском и Песчанокопском районах. В Зерноградском районе выявлено четыре случая, в Багаевском и Миллеровском районе — по три, по два — в Егорлыкском, Октябрьском и Усть-Донецком районах. По одному случаю заражения коронавирусом за сутки зафиксировано в Гуково, Зверево, Аксайском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Милютинском, Ремонтненском и Тарасовском районах.

За сутки в регионе выздоровели 378 человек. Умерли 27 человек.

По состоянию на утро 30 декабря количество инфицированных в области превысило 51,2 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей — 1220. Коэффициент распространения инфекции — 1. За весь период выздоровели более 41,6 тыс. человек, умерли 2 033 пациента. Сейчас в стационарах лечатся более 2,7 тыс. человек.

Наталья Шинкарева