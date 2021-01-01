Екатеринбург ворвался в праздники

Несмотря на пандемию коронавируса, в Екатеринбурге в новогодние праздники на многих площадках запланированы концерты, спектакли и праздничные мероприятия. Куда сходить, что посмотреть — в обзоре "Ъ-Урал".

Традиционно уральская группа «Курара» дает концерт 1 и 2 января (16+). Раньше музыканты выступали в Теле-клубе, но он закрылся и 2021 год они начнут в клубе «Фабрика». «Первый день Нового года надо встречать как последний день на планете и традиционно с группой Курара. Густой грув, стена звука, и исключительная уральская ирония»,— указано в афише мероприятия. Цена билета на концерт 1 января начинается от 1,5 тыс. руб., 2 января — от 1,2 тыс. руб.

Со 2 по 8 января в Ельцин Центре будет проходить экскурсия-сказка «Новогодний переполох» (6+). Для детей будут проводить занятия, во время которых они познакомятся с новыми экспонатами музея. Проходить это будет в игровом формате, во время экскурсии дети должны будут помочь Хранителю найти для экспонатов дом. В конце экскурсии дети мастерят свой волшебный фонарь. Стоимость часовой программы 200 руб.

У входа в Ельцин Центр с 10:00 до 22:00 ежедневно будут бесплатно работать горки и ледовый городок с камином. Живой огонь в камине будет гореть до 10 января каждый вечер с 17:00 до 22:00.

Также со 2 января в Ельцин Центре будут проходить и экскурсии для взрослых. По 9 января будет проходить экскурсия «История Нового года» (12+), стоимость билета составит 300 руб. А до 10 января будет идти Фестиваль Рифкина. Показ фильма Вуди Аллена на английском языке с русскими субтитрами (16+), стоимость — 280 руб.

Театр Оперы и балета 2, 4, 6, 9 и 10 января покажет оперу «Морозко» (6+). «Екатеринбургский композитор Владимир Бочаров создал много произведений для детей — и "Морозко" тоже написал для самых маленьких зрителей. С этого спектакля хорошо начинать знакомство с оперой: динамичное действие оформлено как череда музыкальных номеров и разговорных сцен, кроме взрослых певцов на сцене действуют детский хор и танцовщики, а костюмы и декорации напоминают о старых добрых фильмах-сказках Александра Роу и Александра Птушко»,— указано на сайте театра. Стоимость билетов — от 200 до 1,5 тыс. руб.

3, 5 и 10 января на сцене театра покажут знаменитый балет «Щелкунчик» (6+). Стоимость билетов — от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Свободных билетов осталось немного. Как указано на сйте театра, лучшей на сегодня версией «Щелкунчика» считается постановка Василия Вайнонена, что с 1934 года идет в Мариинском театре — ее исполняют и на сцене Урал Оперы. Также на сцене театра в новогодние праздники можно будет посмотреть балет «Снежная королева» (+6) стоимость билетов от 300 до 3 тыс. руб. и послушать «Рождественский концерт» (+6) стоимость бета от 300 до 3 тыс. руб.

В «Коляда театре» со 2 по 8 января будут показывать спектакль для детей по мотивам сказа Павла Бажова «Серебряное копытце» — «Даренка и Дедушка». В программе кроме спектакля: хороводы вокруг елки, игровая программа, катание с горки, «Колядоскоп-театр», а также Дед Мороз и Снегурочка, которые подарят детям подарки. Стоимость билетом для взрослых — 500 руб. для детей с учетом подарка — 1 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» 8 января в 17:00 пройдет «Большая кавер-елка» (18+). На сцене выступят уральские группы с песнями Ляписа Трубецкого, Anacondaz, Порнофильмов, Noize MC, Земфиры, Rammstein, Linkin Park, Korn, Nirvana, AC/DC, Blur и других. В афише к мероприятию указано, что для первых 200 зрителей вход будет бесплатным по предварительной регистрации при входе с 17:00 до 18:00. Стоимость билета на одного человека — 300 руб., на двоих — 400 руб.

Российская государственная цирковая компания до 10 января будет представлять проект «Шоу воды, огня и света!» (0+) в екатеринбургском цирке под руководством заслуженного артиста Росcии Анатолия Сокола. На арену выйдут иллюзионисты и гимнасты. Представления будут проходить несколько раз в день со 2 по 10 января. Стоимость билета составит от 700 до 1,8 тыс. руб.

В свердловской филармонии 4 и 5 января пройдет концерт за столиками «Новогодние шлягеры». В программе — музыка рождественской Европы и новогодней России: Гуно, Россини, Дворжак, Зацепин, Колмановский, Крылатов. Стоимость билета от 750 руб. 6 и 7 января состоятся концерты Jazz & Opera & Hit. «Проект, представляющий все грани возможностей человеческого голоса и разные музыкальные стили — джаз, мюзикл, эстрада, опера. Настоящее вокальное шоу и богатство звучания симфонического оркестра»,— указано на сайте филармонии. Стоимость билета начинается от 1,5 тыс. руб.

Редакция “Ъ-Урал”