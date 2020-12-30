Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе, которую представят в рамках мероприятия.

Уже 18 января на семи разных площадках начинается Второй Зимний международный фестиваль искусств в Москве под артистическим руководством народного артиста СССР, маэстро Юрия Башмета. В течение почти месяца, до 12 февраля, на семи площадках пройдет 12 концертных вечеров.

Во время открытия в зале «Зарядье» пройдет премьера — это будет музыкально-литературное действо «Есенин и Маяковский». В роли чтеца выступит Михаил Пореченков, и, естественно, Башмет будет солировать на альте. Второй мировой премьерой московского фестиваля станет музыкальный спектакль «Свидание в Москве» на музыку Александра Чайковского в постановке Павла Сафонова, 10 февраля, МХАТ им. М. Горького.

Этот фестиваль, как и февральский сочинский, недаром называется фестивалем искусств — его отличает мультивидовый, мультижанровый подход к формированию программы. Поэтому в репертуаре много литературно-музыкальных сочинений. 26 января в Светлановском зале Дома музыки покажут спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в постановке Марины Брусникиной, с Елизаветой Боярской и Евгением Мироновым. А 30 и 31 января в «Современнике» будет представлен «хит» всех башметовских фестивалей — «Не покидай свою планету» по «Маленькому принцу» Экзюпери, с Константином Хабенским.

3 февраля в «Зарядье» выступит итальянский ансамбль Soqquadro Italiano. Программа называется «La Stravaganza — музыкальное путешествие с Антонио Вивальди». Его инструментальные концерты и вокальные произведения. 8 февраля впервые в программе московского фестиваля джаз. На сцене Концертного зала имени Чайковского будут сразу два коллектива: «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета и Big Band Игоря Бутмана с программой «Классика встречает джаз». Наконец, традиционный «концерт в день рождения маэстро» — 24 января в зале Чайковского, играть для именинника будут друзья и коллеги-музыканты.

Завершится московский фестиваль гала-концертом в Большом зале консерватории 12 февраля. А уже 18 февраля в Сочи стартует XIV Зимний. Надеюсь, этим планам никакая зараза не помешает.