Краснодарская компания «Верна» вошла в топ-100 крупнейших страховщиков РФ

Зарегистрированное в Краснодаре ООО СО «Верна» вошло в ТОП-100 российских страховых компаний, составленный экспертами РИА «Рейтинг» по показателям объема собранных страховых премий. Анализ рынка страховых услуг проведен по итогам трех кварталов 2020 года.

Страховая компания «Верна» находится на 81-м месте рейтинга крупнейших игроков рынка. Ее страховые премии (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года составили 0,58 млрд руб. Рост данного показателя к аналогичному периоду 2019 года составил 0,6%. Отношение выплат к премиям в 2020 году – 132,1%. Количество заключенных страховых договоров – 117 тыс., количество действующих страховых договоров на 1 октября 2020 года – 184 тыс.

В целом по России, согласно статистике ЦБ РФ, по всем видам страхования (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года было собрано 1,14 трлн руб. страховых премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 млрд руб., а отношение страховых выплат к премиям - 40,6%, против 41,2% в 2019 году.

Крупнейшей страховой компанией в 2020 году стала страховая компания «СОГАЗ». Объем собранных страховых премий в 2020 году у нее за девять месяцев составил 235 млрд руб., а темпы прироста +47,5%. На втором месте компания «АльфаСтрахование» с премиями за девять месяцев в объеме 82 млрд руб. Третьей компанией по объему собранных премий стала «Ингосстрах» (80 млрд руб.), четвертой – «Сбербанк страхование жизни» (78 млрд руб.), пятой - «РЕСО-Гарантия» (77 млрд руб.).

Как писало РИА «ФедералПресс», в 2016 году страховая компания «Верна» стала победителем тендера на страхование жизни и здоровья депутатов Госдумы в 2017 году. Спикера федерального парламента тогда застраховали на 6,8 млн руб., остальных парламентариев – на 978,2 тыс. руб. каждого.

Василий Хитрых