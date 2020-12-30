В Хакасии назначили министра спорта

Пост министра спорта Республики Хакасия занял 59-летний Сергей Кочан, который до этого работал директором спортшколы олимпийского резерва «Сибиряк» в Красноярске. Соответствующий указ о назначении 30 декабря пописал глава региона Валентин Коновалов.

На этом посту господин Кочан сменил Владимира Кретова. Последний ушел в отставку по собственному желанию в начале сентября, в ведомстве он отработал полтора года.

До сегодняшнего дня временно исполнял обязанности министра первый заместитель Виталий Мордакин.

С октября 1984 года Сергей Кочан преподавал на кафедре физического воспитания Красноярского института цветных металлов и золота им. Калинина. В декабре 2005 года стал председателем комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска. Является заслуженным работником физической культуры Красноярского края.

Юлия Сасевич