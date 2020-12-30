Виновник смертельной аварии в Ейске планировал уехать из России под чужим именем

В Ейске суд поместил в СИЗО местного жителя, который 18 декабря 2020 этого года, управляя автомобилем Mercedes, на пешеходном переходе сбил девушку, сообщила пресс-служба краевого суда. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте ДТП.

С момента ДТП мужчина находился под домашним арестом, однако следствие вышло в суд с ходатайством об изменении ему меры пресечения на более суровую. Следствие получило оперативную информацию о том, что у обвиняемого имеются намерения скрыться, покинув территорию Российской Федерации под чужим именем.

Анна Перова, Краснодар