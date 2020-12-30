В 2020 году «ЮТэйр» перевезла более 4 тысяч пациентов из труднодоступных регионов

В течение 2020 года АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» перевезло более 4 тыс. пациентов из труднодоступных регионов России, сообщили в пресс-службе компании. Среди них: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Тюменская и Омская области, а также Красноярский и Хабаровский края.

Всего в 2020 году компания совершила 2,5 тыс. санитарных вылетов для Центра медицины катастроф ХМАО, Тюменской областной клинической больницы №1 и других медучреждений.

«Для эвакуации больных были задействованы новейшие российские вертолеты Ми-8АМТ со встроенным медицинским модулем, благодаря которому врачи контролируют состояние пациента и оказывают помощь прямо в воздухе»,— отметил генеральный директор АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Андрей Ильменский.

Михаил Мананников