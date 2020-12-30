В Москве в новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и слякоть, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. К концу новогодних праздников придут морозы.

«Начало нового года у нас будет довольно теплым. Температура воздуха будет выше климатической нормы градусов на семь. Первого числа у нас местами небольшие осадки в течение всех суток, температура в течение суток тоже будет одинаковая : -1… +1°С, по области –3… +2°С. Южный ветер, 5–10 метров в секунду»,— сказала госпожа Позднякова в интервью «РИА Новости». По ее словам, похолодает после 4 января, и практически до конца новогодних праздников температура будет падать — ожидается «небольшой морозец».

По данным Росгидрометцентра, в Москве 31 декабря днем ожидается 0… 2°С, ночью –1… 1°С. Ожидаются небольшие осадки, местами гололед.