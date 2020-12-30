В Калмыкии осудили полицейского за злоупотребление должностными полномочиями

Лаганский районный суд Калмыкии вынес приговор по уголовному делу в отношении старшего оперуполномоченного ГКОН МО МВД «Лаганский» и его пособника. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и пособничестве в злоупотреблении (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ) соответственно. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, сотрудник полиции, желая улучшить свои показатели в работе, незаконно привлек заведомо невиновного гражданина к уголовной ответственности. Для этого оперуполномоченный якобы попросил мужчину выступить в качестве закупщика наркотиков, на что последний, предположительно, согласился, тем самым решил оказать ему пособничество в совершении данного преступления.

Суд назначил сотруднику полиции наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с исполнением полномочий представителя власти в правоохранительных органах на срок три года, а его соучастнику — штраф в размере 50 тыс. руб.

Мария Шахрай