Игорь Григоренко стал вице-мэром Белгорода по экономике

Заместителем главы администрации Белгорода по экономике стал Игорь Григоренко, следует из данных сайта мэрии. На этой должности господин Григоренко сменил Станислава Свечкаря, который покинул 4595340 пост по собственному желанию.

До назначения вице-мэром Игорь Григоренко возглавлял городской департамент экономического развития. На этот пост он был назначен в феврале 2018 года. До этого господин Григоренко работал исполнительным директором АО «Корпорация “Развитие”». Гендиректором этой компании был племянник бывшего губернатора Евгения Савченко Михаил Савченко, который в 2018 году был назначен первым вице-мэром Белгорода.

Игорь Григоренко родился в поселке Красная Яруга Белгородской области. Окончил Белгородский госуниверситет по специальности «юриспруденция». Работал в администрации губернатора. В марте 2015 года перешел на в корпорацию «Развитие», где работал на разных должностях до назначения в мэрию.

Александр Прытков