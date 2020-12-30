Главу отдела угрозыска Басманного ОВД Москвы арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела уголовного розыска ОМВД по Басманному району Москвы Анзора Хамыстханова. Его подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Источник ТАСС пояснил, что Анзор Хамыстханов должен был получить 1,1 млн руб. за то, что не привлечет к ответственности работников компании, связанной с организацией проституции.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Хамыстханову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в особо крупном размере)»,— сообщили в пресс-службе суда.

Источник агентства также рассказал об обстоятельствах задержания Хамыстханова. По его словам, глава отдела угрозыска отправил в упомянутую фирму для взятки своего посредника. Там посредника задержала полиция, а затем был задержан и сам Анзор Хамыстханов. Дело расследует СКР.