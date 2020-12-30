На Ставрополье директора фирмы подозревают в нарушении охраны труда

В Ставропольском крае в отношении генерального директора организации по переработке зерна возбудили уголовное дело. Правоохранители подозревают его в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, что грузчик предприятия очищал смотровое окно мельницы с незащищенным специальным кожухом механизмом. Одежда и рука мужчины попали под вращающийся вал, в результате чего работник получил перелом плеча. Следователь назначил ряд судебных экспертиз.

Наталья Шинкарева