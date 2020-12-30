В Татарстане ожидают снижение заболеваемости COVID-19 к январю-февралю

Снижение заболеваемости COVID-19 в Татарстане ожидают к январю-февралю 2021 года. Об этом на пресс-конференции заявила замглавы управления Роспотребнадзора по региону Любовь Авдонина.

По ее словам, сейчас республика держится на «стабильно высоком уровне с небольшой тенденцией к возможной снижению заболеваемости». «Мы это видим в совокупности с ОРВИ. На сегодня мы уже на уровне эпидпорога. Если раньше эпидпорог был превышен в два раза, то сегодня по республике это на уровне эпидпорога, по Казани превышение небольшое, это на 8% всего», — отметила госпожа Авдонина.

Она добавила, что снижение заболеваемости произойдет только при соблюдении всех мер предосторожности.

"Ъ-Казань"