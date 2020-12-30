В Тольятти в эксплуатацию ввели проблемный объект долевого строительства

В Комсомольском районе Тольятти введен в эксплуатацию 9-этажный многоквартирный дом на ул. Коммунистической, 18А, сообщает прокуратура региона. Объект долгое время считался недостроем.

«Застройщиком являлось ООО фирма «Сиэгла», признанная банкротом в 2009 году. Руководитель компании Тенгиз Каркашадзе в апреле 2012 года привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями»,— сказано в сообщении.

После того, как организация обанкротилась, строительство здания прекратилось. Объект был готов на 16%. Недострой продали жилищно-строительному кооперативу «Берег 18А», который в 2019 году, после реагирования прокуратуры, заключил новый договор строительства с ООО «Патриот».

Сабрина Самедова