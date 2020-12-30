Лавров заявил о готовности России выработать новое «уравнение безопасности» с США

Москва готова сесть за стол переговоров с Вашингтоном и выработать новое «уравнение безопасности», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, оно будет учитывать все актуальные вопросы.

«В условиях, когда обстановка в мире продолжает деградировать, выступаем за то, чтобы Россия и США, на которых лежит особая ответственность за поддержание международной безопасности, сели за стол переговоров с целью выработки нового "уравнения безопасности", учитывающего все актуальные факторы стратегической стабильности и современные военные технологии»,— заявил господин Лавров в интервью ТАСС.

Министр также сказал, что Россия ждет позиции следующей администрации США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, это последний международно-правовой инструмент, который взаимно ограничивает ракетно-ядерный потенциал России и США.

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«Напомню, что его действие истекает в феврале будущего года (5 февраля 2021 года.— “Ъ”). Мы неоднократно выражали готовность продлить данный договор без предварительных условий и в том виде, как он был подписан, на срок до пяти лет. Это позволило бы сохранить в стратегических отношениях с США нынешний уровень транспарентности»,— отметил Сергей Лавров.

Какие вопросы предстоит решить России и США в сфере вооружений — в материале “Ъ” «Есть ли разум в пороховницах».