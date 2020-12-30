В Ярославской области от коронавируса умерли еще шесть человек и 187 заболели

В Ярославской области за сутки произошло шесть смертей от коронавируса. Скончались мужчины 1941, 1955, и двое 1964 годов рождения, и женщины 1929 и 1960 годов рождения, сообщил областной оперативный штаб. За минувшие сутки в области было выявлено 187 новых случаев заражения COVID-19. За это же время 191 человек выздоровел и выписан из больниц.

Всего по данным на 30 декабря, в регионе официально подтверждено 22104 случая заболевания новым коронавирусом. Из числа заболевших 20724 человека выздоровели. 185 пациентов скончались. В больницы госпитализировано 1926 человек, из них 809 — с подтвержденным заболеванием COVID-19 и 1117 — с типичной клиникой заболевания.

Заболевания COVID-19 выявлены во всех 19 муниципальных образованиях региона. Больше всего заразившихся — в Ярославле: 10756 человек. На втором месте Рыбинск — 3184 человека, на третьем месте Ростовский район, где выявлен 1310 случаев заболевания. Меньше всего заболевших в Первомайском, Любимском и Брейтовском районах, где выявлено 152, 132 и 111 заболеваний коронавирусом соответственно.

За минувшие сутки в области проведено 2845 тестов на COVID-19. На карантине находятся 8102 человека, контактировавших с заболевшими.

Антон Антонов