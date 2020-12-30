Администрации Туапсе и Джубги обязали отремонтировать выпуски сточных вод в Черное море

Прокуратура через суд обязала администрации Туапсе, Джубги, а также Тенгинского сельского поселения отремонтировать глубоководные выпуски, через которые сточные воды сбрасывались в Черное море с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки было установлено, что глубоководные выпуски в Туапсе, Джубге и селе Лермонтово имеют повреждения. В связи с этим сточные воды долгое время сбрасывались в Черное море с нарушением санитарно-эпидемиологических нормативов, что долгое время оставалось без внимания администраций муниципалитетов.

Суд признал бездействие органов местного самоуправление незаконным и обязал их отремонтировать систему водоотведения. Исполнение решений судов контролирует межрайонный прокурор.

Как писал “Ъ-Кубань”, этим летом за сброс неочищенных сточных вод в Черное море в Сочи был на 700 тыс. руб. оштрафован местный МУП «Водосток».

Виктория Колганова