На Кубани выявлено 192 случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Краснодарском крае за сутки подтверждено 192 случая заболевания COVID-19, всего за время пандемии в регионе заболели 27535 человек, сообщает администрация края. Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения – 485,2

По данным администрации края, в Краснодаре выявлено 58 новых случаев, в Сочи – 24, в Геленджике – 13 случаев. За время пандемии на Кубани 18527 человек выписаны с выздоровлением, в том числе за последние сутки – 130 человек. В регионе отмечено 915 летальных случаев пациентов с COVID-19, за последние сутки скончались 14 человек.

Анна Перова, Краснодар