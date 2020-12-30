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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Генпрокуратура зафиксировала значительное снижение преступности в Воронежской области

Воронежская область наряду с Северной Осетией и Тюменской областью вошла в список регионов, где зарегистрировано наибольшее снижение преступлений. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на сборнике Генпрокуратуры о состоянии преступности за январь — ноябрь 2020 года. Конкретные показатели не приводятся. По данным ведомства, рост преступности за 11 месяцев зафиксирован в 50 регионах. Есть ли среди них представители Черноземья, не сообщается.

Александр Прытков


Как воронежский и тамбовский прокуроры поменялись местами

По мнению собеседника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, Николай Саврун пришел в Воронежскую область, чтобы «эффектно и с хорошего региона уйти на пенсию», а Александр Гулягин отправился в Тамбовскую область «на откровенное понижение»

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