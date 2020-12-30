В Пензенской области планируется строительство трансформаторного завода

В Пензенской области инвесторы предлагают построить завод по производству трансформаторов. Соответствующий проект стоимостью более 800 млн руб. представили губернатору Ивану Белозерцеву. Об этом сообщили в областном правительстве.

Продукция нового трансформаторного завода рассчитана на поставщиков и потребителей электроэнергии — подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия и учреждения.

Реализовать проект планируется на территории опережающего социально-экономического развития в Сердобске. В районном центре с 2010 года работает цех по производству трансформаторов, принято решение о расширении мощностей предприятия, уточнили в правительстве.

Мария Шахрай