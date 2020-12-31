Школа самоизоляции

Количество упоминаний в СМИ: 9,5 млн

Значение: работа, обучение, проведение конференций, совещаний и других мероприятий на дому с помощью интернета, мессенджеров и сетевых платформ, самой популярной из которых стал Zoom.

Употребление: распространение коронавируса вынудило власти разных стран рекомендовать перевести сотрудников большинства предприятий и компаний на удаленную работу. Также на дистанционную форму обучения перешли многие школьники и студенты.

8 декабря Владимир Путин подписал закон «Об удаленной работе». Он регулирует порядок оформления новых сотрудников на удаленку в онлайн-режиме, а также запрещает дискриминацию при оплате труда: дистанционная работа не должна отражаться на зарплате.

По информации на 25 декабря, только в Москве удаленно работают более 1,22 млн человек.