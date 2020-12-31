Школа самоизоляции

“Ъ” вместе с компанией «Медиалогия» выяснил, какие слова и выражения прочно вошли в язык российских СМИ в уходящем году.
COVID-19
Количество упоминаний в СМИ: 20,1 млн
Значение: респираторный вирус, возбудитель тяжелой формы ОРВИ, распространяющийся как воздушно-капельным путем, так и при прикосновении к зараженной поверхности.
Употребление: коронавирус определил весь уходящий год. Впервые о нем заговорили в декабре 2019 года, когда в китайской провинции Ухань была зарегистрирована первая вспышка заболевания. Вирус быстро распространился за пределы Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
Власти большинства стран объявили карантинные меры, чтобы сдержать рост заражения. Несмотря на это, к декабрю нынешнего года общее число заразившихся COVID-19 превысило 80 млн человек, более 1,7 млн погибли. В России количество заразившихся — около 3 млн, жертв — более 53 тыс.
Удаленка
Количество упоминаний в СМИ: 9,5 млн
Значение: работа, обучение, проведение конференций, совещаний и других мероприятий на дому с помощью интернета, мессенджеров и сетевых платформ, самой популярной из которых стал Zoom.
Употребление: распространение коронавируса вынудило власти разных стран рекомендовать перевести сотрудников большинства предприятий и компаний на удаленную работу. Также на дистанционную форму обучения перешли многие школьники и студенты.
8 декабря Владимир Путин подписал закон «Об удаленной работе». Он регулирует порядок оформления новых сотрудников на удаленку в онлайн-режиме, а также запрещает дискриминацию при оплате труда: дистанционная работа не должна отражаться на зарплате.
По информации на 25 декабря, только в Москве удаленно работают более 1,22 млн человек.
Нарушения
Количество упоминаний в СМИ: 6,6 млн
Значение: несоблюдение требований, условий, положений, содержащихся в документах, имеющих юридическую силу.
Употребление: чаще всего в уходящем году россияне нарушали режим самоизоляции, карантин, а также масочный режим. В конце ноября в МВД сообщили, что с начала пандемии в России были оштрафованы 1,1 млн человек. Размеры штрафов варьировались от 1 тыс. до 40 тыс. руб.
Также год запомнится громкими административными и уголовными делами за проведение митингов и одиночных пикетов. Одним из самых громких стал приговор муниципальному депутату Москвы Юлии Галяминой, которая 23 декабря получила два года условно по уголовной статье о многократном нарушении правил организации публичных мероприятий.
Пандемия
Количество упоминаний в СМИ: 6,5 млн
Значение: эпидемия заболевания, распространившаяся на территорию всей страны, нескольких стран, всего мира, высшая степень развития эпидемического процесса.
Употребление: 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса. В настоящее время случаи заражения выявлены на всех материках, включая Антарктиду. Подобного не было со времен «испанки» в начале ХХ века.
Пандемия изменила образ жизни людей. Границы между государствами были закрыты, обрушились цены на нефть, бизнес понес огромные убытки. Обо всем этом СМИ сообщали, упоминая «пандемию».
Голосование
Количество упоминания в СМИ: 6,4 млн
Значение: подача голосов во время выборов или при коллективном решении какого-либо вопроса.
Употребление: к традиционному единому дню голосования в России в 2020 году добавилось многодневное голосование по поправкам к Конституции. Всероссийское голосование растянулось почти на месяц. Для жителей отдаленных населенных пунктов оно стартовало 10 июня, для всех остальных — 25 июня.
Еще одним громким голосованием стали президентские выборы в Белоруссии, по итогам которых Александр Лукашенко, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Объединенная оппозиция не признала результатов выборов, и в стране начались массовые акции протеста.
Также на протяжении всего года шла подготовка к голосованию на выборах президента США, победу на которых одержал демократ Джо Байден.
Школа
Количество упоминания в СМИ: 5,3 млн
Значение: учебное заведение для получения общего образования.
Употребление: 15 марта Минпросвещения впервые рекомендовало перевести школьников на дистанционное обучение из-за пандемии. Уроки проходили в онлайн-режиме с помощью интернет-платформ. Позже выяснилось, что онлайн в России доступен не всем. В мае заместитель главы Минпросвещения Дмитрий Глушко рассказал, что из 16 млн школьников 700 тыс. не могут учиться удаленно. У них нет ни компьютеров, ни гаджетов для выхода в интернет.
Обязательные ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку в текущем году были отменены. Сдавать ЕГЭ по выбору должны были только выпускники, планирующие поступать в вузы.
В октябре большинство школьников снова переведены на дистанционное обучение из-за второй волны коронавируса. В ноябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что на удаленке находятся 60% школьников и еще 25% осваивают материал самостоятельно.
Госпиталь
Количество упоминания в СМИ: 4,9 млн
Значение: медицинское учреждение, предназначенное для оказания медпомощи военнослужащим, но в 2020 году чаще всего — резервное медучреждение, развернутое в изначально не приспособленном для медицинских целей помещении.
Употребление: весной из-за роста заражения коронавирусом резервные госпитали появились в столичных конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское», петербургском «Ленэкспо» и подмосковном парке «Патриот». Осенью в Москве созданы новые площадки для госпитализации: в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе, на ВДНХ и другие.
По уверениям властей, резервные госпитали не отличаются от стационарных: в них работают те же специалисты. С начала эпидемии в стационарах вылечились более 300 тыс. человек. Резервные госпитали были развернуты и в регионах: в Карачаево-Черкессии, Крыму, Брянске и др.
Карантин
Количество упоминания в СМИ: 4 млн
Значение: жесткий изоляционный режим, предписанный некоторым категориям граждан в рамках борьбы с распространением инфекции.
Употребление: первыми под ограничения в марте 2020 года подпали люди, въезжающие в Россию из других стран. Их обязали провести две недели в изоляции. Такое же правило распространялось на всех, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.
Заболевшим коронавирусом в легкой форме было разрешено лечиться на дому при условии полного карантина. С 3 апреля они должны были пользоваться приложением «Социальный мониторинг». В конце мая власти Москвы заявили, что установка приложения является добровольной. Правда, в случае отказа заразившийся коронавирусом тут же отправится в обсерватор. Двухнедельный карантин для въезжающих в страну отменили в июле, но осенью ограничения начали возвращаться.
Самоизоляция
Количество упоминания в СМИ: 3,2 млн
Значение: комплекс мер против распространения инфекции. В основном заключается в требовании для граждан оставаться дома.
Употребление: российские власти не стали объявлять всеобщий карантин и режим ЧС, а ограничились режимом самоизоляции. Главы регионов имели право самостоятельно принимать решение о его правилах.
30 марта Москва перешла на полную самоизоляцию. Жителям столицы было разрешено выходить из квартир только в ближайшие магазины или ради выгула домашних животных в 100 м от дома. За нарушение могли оштрафовать на сумму от 4 тыс. руб.
С 16 апреля вводилась система пропусков. Свободно передвигаться могли только работающие в очном режиме при оформлении пропуска. Разовый можно было оформить ради визита к врачу, но не чаще чем дважды в неделю.
1 июня москвичам предоставили право выходить из дома на четырехчасовые прогулки, но по графику. Режим самоизоляции был отменен 9 июня и больше не вводился.
Заражение
Количество упоминания в СМИ: 3 млн
Значение: процесс инфицирования вирусами, бактериями, грибком или другими простейшими.
Употребление: почти всегда употреблялось в публикациях о распространении коронавируса. Одним из редких исключений стали сообщения о вспышке бубонной чумы в Западной Монголии и прилегающих китайских провинциях.
Термин «заражение» звучал в дискуссиях о возможности передачи коронавируса человеку от животных. Главными подозреваемыми оставались летучие мыши, но не раз в СМИ проходили сообщения о зараженных COVID котах, а в Дании осенью были истреблены 2,5 млн инфицированных норок.
Еще чаще в СМИ звучали рекомендации, как избежать заражения коронавирусом. Как правило, речь шла о ношении масок и перчаток, а также о необходимости постоянно мыть руки.
На протяжении всего года пользователи сети и журналисты вспоминали фильм Стивена Содерберга «Заражение», вышедший на экран в 2011 году. Сюжет ленты построен вокруг всемирной эпидемии.
Маски
Количество упоминания в СМИ: 3 млн
Значение: медицинское изделие, закрывающее рот и нос носителя c помощью фильтра.
Употребление: главный аксессуар 2020 года и главное средство профилактики коронавируса. В начале апреля Всемирная организация здравоохранения объявила маски одним из важнейших средств индивидуальной защиты наряду с перчатками и санитайзерами (жидкостями для дезинфекции рук). Но споры об их эффективности не прекращались весь год.
Масочный режим в разных странах был введен еще весной. Без защитных масок не рекомендовалось появляться в транспорте, магазинах и других общественных местах. В Москве масочный режим был введен с 12 мая. За его несоблюдение ввели штраф до 5 тыс. руб. Примеру столицы последовало большинство регионов страны.
Граница
Количество упоминания в СМИ: 2,6 млн
Значение: линия, определяющая пределы территории государства и пределы действия государственного суверенитета.
Употребление: 30 марта из-за набирающей обороты пандемии Россия закрыла границы и прекратила авиасообщение с другими странами. Домой не смогли вернуться тысячи россиян и трудовых мигрантов. В начале апреля организованы вывозные рейсы для застрявших за границей.
По данным специалистов туриндустрии и Ассоциации туроператоров России, несмотря на закрытые границы, 2,7 млн россиян все же сумели покинуть страну во время действия ограничений. Частично границы открыли 1 августа. Возобновилось авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Позже список пополнили ОАЭ, Мальдивы, Египет, Сербия, Куба, Япония.
Страны, ВВП которых во многом зависел от туристической отрасли, понесли колоссальные убытки. На Бали начался голод, жители Таиланда вышли на массовые протесты. Италии туристический кризис грозит потерей более €36 млрд.
По данным Всемирной туристической организации, число международных поездок в 2020 году сократилось на 72%.
Выплаты
Количество упоминания в СМИ: 2,4 млн
Значение: денежное довольствие, выплачиваемое государством отдельным категориям граждан.
Употребление: последствиями карантина стали массовые увольнения, закрытие предприятий и общее снижение доходов населения. В апреле Владимир Путин объявил о первом повышении выплат семьям с детьми и безработным. Впоследствии доплаты получили медики, соцработники. Также были назначены единоразовая выплата по 10 тыс. руб. на каждого ребенка от 3 до 16 лет и ряд других пособий. Малый и средний бизнес получили субсидию, которая начислялась пропорционально числу сотрудников компании по данным на март 2020 года. А самозанятым вернули общую сумма налогов за 2019 год.
В других странах также были выплаты населению. Так, в Германии самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям власти выплачивали гранты от €5 тыс., в Великобритании — до £2,5 тыс., а в США единовременная выплата всем легально проживающим в стране составила $1,2 тыс., если доход человека не превышал $75 тыс. в год. Американцы, потерявшие работу во время пандемии, получили прибавку к пособию по безработице в размере $600 в месяц.
Победа
Количество упоминания в СМИ: 1,7 млн
Значение: успех в сражении или соревновании, закончившемся поражением противника.
Употребление: из-за пандемии коронавируса 9 мая были отменены все крупные торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но россияне нашли новые форматы празднования. «Окна Победы» — флешмоб, в рамках которого люди оформляли окна своих квартир и домов рисунками, картинками и фотографиями, посвященными героям войны. Еще одной акцией стал «Сад памяти». Участники высаживали деревья на своих участках в память о героях-фронтовиках.
Парад Победы в 2020 году все же состоялся, но 24 июня, в годовщину самого первого победного парада 1945 года. Помимо военнослужащих стран СНГ в параде приняли участие представители Индии, Китая, Монголии и Сербии.
Слово «победа» употреблялась в СМИ и в связи с коронавирусом. О победе над болезнью стали чаще писать и говорить осенью, после появления в разных странах вакцин от COVID-19.
Доставка
Количество упоминания в СМИ: 1,1 млн
Значение: перевозка товаров адресату.
Употребление: режим самоизоляции стал трамплином для развития службы доставки. Особенно сильно пандемия повлияла на фудтех — сервисы заказа продуктов питания с доставкой. Только за первые полгода лидер среди российских ритейлеров X5 Retail Group отчитывался о росте онлайн-продаж на сотни процентов. Например, входящий в группу онлайн-магазин «Перекресток» заявил об увеличении выручки на 314%, до 5,1 млрд руб. за квартал, при этом число заказов выросло втрое. Сервис доставки «Сбермаркет» увеличил оборот в 15 раз. «Яндекс» за счет сервисов «Яндекс.Еда», «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Шеф» только за второй квартал нарастил обороты на 42%, до 12,47 млрд руб. Выручка «Лавки» достигла 2,3 млрд руб.
Эксперты рынка уверены: потребители успели привыкнуть получать товары на дом, причем рынок онлайн-торговли продуктами в уходящем году только начал развиваться. Свои сервисы доставки появились практически у всех крупных ритейлеров и корпораций.
Согласно прогнозу «Infoline-Аналитики», весь рынок онлайн-продаж в сегменте FMCG (товаров широкого потребления) в 2019 году составил 40 млрд руб., а по итогам 2020-го достигнет 135 млрд руб.