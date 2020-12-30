Малый и средний бизнес Сибири привлек на 9% больше кредитов

Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) в Сибирском федеральном округе (СФО) за 10 месяцев этого года привлекли в банках кредиты на 630 млрд руб., что на 9% больше, чем годом ранее.

По информации Сибирского ГУ Банка России, лидерами по объему кредитования МСП в Сибири стали Новосибирская область (179,3 млрд руб.), Красноярский край (114,7 млрд руб.), Алтайский край (85,7 млрд руб.) и Иркутская область (85,3 млрд руб.).

На эти четыре региона пришлось три четверти от общего объема кредитов.

Наибольшую динамику роста кредитования МСП в Сибири показали Хакасия (+26%, до 10 млрд руб.), Алтайский край (+16%) и Новосибирская область (+13%). Среди регионов СФО снизила прошлогодние объемы только Республика Тыва — на 26%, до 1,6 млрд руб. Томская область с объемом кредитовая МСП 36,3 млрд руб. осталась на ровне 2019 года.

«В СФО в корпоративном кредитовании в 2020 году преобладала потребность в кредитах для финансирования текущей деятельности, спрос на инвестиционные кредиты остался ниже уровня 2019 года. На динамику кредитования МСП оказывали влияние льготные программы, без их учета выдачи сопоставимы с прошлым годом», - пояснили в сибирском управлении Банка России.

Дарья Решетникова