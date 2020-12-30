Руководителя компании из Сарапула будут судить за коммерческий подкуп

66-летнего руководителя организации из Сарапула будут судить за коммерческий подкуп директора организации в сфере ЖКХ города (ч. 1 ст. 204.2 УК РФ и ч. 1 ст. 204 УК РФ). За данное преступление предусмотрено до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. В настоящее время на имущество обвиняемого на сумму 1,8 млн руб. наложен арест.

Установлено, что мужчина руководит компанией, занимающейся созданием проектной и иной коммерческой документации. В конце 2018-начале 2019 года и в июне 2019 года он дважды передал директору организации в сфере ЖКХ Сарапула деньги за содействие при заключении договоров на создание технической документации и исполнение условий договоров, заключенных в последующем. В первом случае размер подкупа не превышал 10 тыс. руб., во втором — 12,9 тыс. руб.